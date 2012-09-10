«Черноморнефтегаз» закупил оборудование на 34 млн грн

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» закупило электрогенераторные установки на сумму 33,891 млн грн, сообщает «Вестник государственных закупок».

Согласно сообщению, победителем тендера на закупку оборудования стала ООО "Фирма "Ломар" (г. Симферополь), контракт на закупку был подписан 4 сентября.

Как ранее сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» закупил у компании «Атан-Крым» дизельное топливо на сумму 21,48 млн грн. Контракт на закупку был подписан 30 августа 2012 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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