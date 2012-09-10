Азаров оценил модернизацию украинской ГТС в 4,5 млрд евро.

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что модернизация главного стратегического объекта страны - газотранспортной системы - обойдется в 4,5 миллиарда евро.

Об этом говорится на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Николая Азарова немецкой газете «Франкфуртер альгемайне».

«Модернизация украинской ГТС обойдется всего в 4,5 млрд евро. Пропускная же способность нашей ГТС после этого увеличится примерно на 30% », - сказал премьер-министр.

По словам Н.Азарова, правительство Украины предлагает передать управление ГТС международному консорциуму в составе Украины, России и Евросоюза, который бы обеспечивал ее прозрачное и справедливое администрирование и занялся ее модернизацией.

«Так называемые газовые конфликты Украины и России последних лет продемонстрировали необходимость совместной координации действий в вопросах энергетической безопасности - имею в виду сочетание интересов России, как поставщика, Украины, как транзитера, ЕС, как основного потребителя», - отметил Н.Азаров.

Премьер напомнил, что сильные морозы в начале 2012 года продемонстрировали, что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не имеют и не могут иметь надежных газохранилищ, резервы которых могли бы быть задействованы в период особо низких температур.

«В Украине такие хранилища есть», - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, вопрос о модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины будет решаться только после ее оценки. Такое заявление весной 2012 года сделал первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели - с участием ЕС.

Кроме того, Украина заказала компании «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) сделать оценку стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Оценка стоимости ГТС необходима для решения вопроса о ее модернизации.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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