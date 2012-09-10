В Украине дорожают нефтепродукты

Цены на розничном рынке нефтепродуктов Украины подскочили на крупных украинских АЗС на 10-25 копеек, о чем накануне предупреждали эксперты.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании UPECO (г. Киев).

Согласно сообщению, в целом по Украине на бензин А-95 поднялись цены в сети WOG - на 20 коп., до 11,29 грн за литр, в сети Shell - на 10 коп. - до 11,19 грн за литр, в сети «ОККО» - на 10 коп. - до 11,29 грн за литр.

В среднем по стране на 10 сентября сформировались следующие цены на топливо:

А-76\\80 - 10,33 грн за литр; А-92 - 10,66 грн за литр; А-95 - 10,95 грн за литр; ДТ - 9,69 грн за литр.

Однако рекордсменом в росте цен оказалась сеть АЗС «Лукойл», в частности, бензин А-95 подорожал в сети на 25 коп. - до 11,30 грн за литр.

«Это не в моей компетенции», - заявил начальник пресс-службы «Лукойл-Украина» Валерий Рясик в ответ на вопрос УНИАН о причинах повышения.

Как ранее сообщал УНИАН, эксперты прогнозировали плавный рост цен на розничном рынке нефтепродуктов Украины в связи с повышением цен на внешнем рынке, но отмечали при этом, что он не будет резким из-за отсутствия дефицита топлива.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отметил, что рост цен не будет быстрым, он будет постепенным.

«Накоплены большие запасы топлива, особенно по дизельному топливу, поэтому это будет серьезным тормозом на пути роста цен», - сообщил С.Куюн.

По мнению других экспертов, на национальном розничном рынке формируются предпосылки для незначительного подорожания высокооктанового бензина на 5-25 копеек за литр.