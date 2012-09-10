«Энергоатом» отменил тендер на привлечение кредита в 340 млн грн

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, объявило об отмене тендера на привлечение кредита в размере 340 млн грн по причине отсутствия необходимого количества конкурсных предложений.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Государственных закупок».

Согласно сообщению, кредит планировалось привлечь сроком на один год, однако на участие в торгах было подано меньше двух конкурсных предложений.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» ("Укрэксимбанк") открыл НАЭК «Энергоатом» кредитную линию на 50 млн долл.

Согласно сообщению, договор был подписан 24 мая 2012 года, срок кредитования - 1 год, стоимость договора составила 6,5 млн долл.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.