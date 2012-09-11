Нефть дешевеет на ожиданиях новостей из Европы и США

Мировые цены на нефть во вторник снижаются на фоне слабых макроэкономических данных из Китая, а также в преддверии оглашения решений Конституционного суда ФРГ и Комитета по открытым рынкам ФРС США, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА «Новости».

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 9.48 мск снизилась на 0,29 доллара, или на 0,30% - до 96,25 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,21 доллара, или на 0,18% - до 114,60 доллара за баррель.

На текущей неделе осторожность инвесторов объясняется ожиданиями двух ключевых событий - решение Конституционного суда Германии относительно законности принятия Европейского механизма финстабильности (12 сентября), а также оглашение дальнейшего монетарного курса ФРС США (13 сентября).

Во вторник негатив на рынок принесли новости из второго крупнейшего в мире потребителе нефти - КНР. Согласно данным Ассоциации автопроизводителей Китая, продажи легковых автомобилей в стране в августе выросли на 11% до 1,22 миллиона единиц. Данные оказались хуже ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, которые прогнозировали рост показателя до 1,24 миллиона автомобилей.

Позже во вторник участники торгов ожидают публикацию данных Американского института нефти об изменениях объемов запасов сырья на оптовых складах страны за прошлую неделю. Аналитики полагают, что запасы нефти сократились на 2,63 миллиона баррелей.