Южно-Украинская АЭС подключила к сети 2-й и 3-й энергоблоки

Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к энергосистеме Украины 10 сентября в 10 часов 30 минут после устранения замечаний в работе турбинного оборудования, не влияющих на безопасность в целом, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

Третий энергоблок АЭС подключен к энергосистеме Украины после окончания планово-предупредительного ремонта 10 сентября в 18 часов 35 минут.

Оборудование первого энергоблока работает без замечаний в заданном режиме.

Радиационный фон на промплощадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 11 сентября составляет 12,2 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

Как сообщал УНИАН, на Южно-Украинской атомной электростанции 9 сентября был внепланово отключен от энергосети второй блок для устранения неисправностей.