От нефтетрейдеров требуют стабильности цен на бензин до ноября

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по проработке вопросов функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины приняла решение о сохранении текущих цен на бензин и дизтопливо в Украине как минимум до ноября 2012 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания ЭАГ, прошедшего в Минэнергоугля 10 сентября.

«Участники ЭАГ приняли консолидированное решение о том, что все участники рынка сохраняют как минимум до ноября 2012 года цены на топливо в сетях на том уровне, который зафиксирован по состоянию на 10 сентября 2012 года», - говорится в сообщении.

«Рынок работает в обычном режиме. Весь необходимый спрос на топливо удовлетворен в полном объеме», - отмечается в документе.

Напомним, что в понедельник цены на розничном рынке нефтепродуктов Украины подскочили на крупных украинских АЗС на 10-25 копеек.

Рекордсменом в росте цен оказалась сеть АЗС «Лукойл», в частности, бензин А-95 подорожал в сети на 25 коп. - до 11,30 грн за литр.

Парламентские выборы в Украине пройдут 28 октября этого года.