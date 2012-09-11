Компании НАК «ЭКУ» за 8 месяцев увеличили производство электроэнергии на 13,7%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины» в январе-августе 2012 г. нарастили производство электроэнергии до 44,7 млрд кВт/ч с 39,3 млрд кВт/ч за аналогичный период 2011 года, сообщает пресс-служба НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, в частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний в январе-августе т.г. произвели 41,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 5,5 млрд кВт/ч больше, чем за этот же период 2011 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 0,15 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 11,8% меньше прошлогоднего показателя (0,17 млрд кВт/ч).

Теплоэлектроцентрали за 8 месяцев т.г. произвели 3,35 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 3,7% меньше, чем за этот же период 2011 года (3,48 млрд кВт/ч).

Теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» с начала года отпущено 10,5 млн Гкал теплоэнергии, что на 0,2 млн Гкал (1,9%) больше отпуска теплоэнергии за этот же период 2011 года (10,3 млн Гкал).

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20-ти ОАО топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 38,1% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.

В уставный капитал компании переданы государственные пакеты акций 4-х энергогенерирующих, 14-ти энергоснабжающих и 2-х гидроэнергогенерирующих компаний.

Основу тепловой энергетики составляют 4 акционерные энергогенерирующие компании («Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго», «Центрэнерго»), объединяющие 11 электростанций с блочными агрегатами единичной мощностью от 150 до 800 МВт. Общая мощность блочных ТЭС - 23 115 МВт, что составляет 43,4% от установленной мощности электростанций Украины.