В Украине построят 5 заводов по переработке угля на газ

Президент Украины Виктор Янукович заявил, что во время совещания по вопросам развития реального сектора, которое состоялось во вторник, 11 сентября, на базе ПО «Южмаш», принято решение построить в Украине 5 заводов по переработке отечественного угля на газ.

«Я дал поручение Кабинету министров и министру энергетики определить, на каких территориях будут размещены эти заводы. 3,5 млрд долларов инвестиций для этого готовы. Первое финансирование начнется в 2012 году», - отметил В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долл.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, которым предоставляются государственные гарантии по этой кредитной линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Энергостратегия Украины: уголь - во главу угла...