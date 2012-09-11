«Газпром» решил переориентироваться на Восток

Москва. В «Газпроме» заявляют, что намерены нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприянов на пресс-конференции в Москве.

«Учитывая риски углубления кризиса в Европе, возрастает наша активность на Востоке», - сказал С.Куприянов.

По его словам, такие планы «Газпрома» уже назвали «восточным разворотом».

«Мы уже заявляли, что объем экспорта газа на восток будет сравним, а может и превысит объемы экспорта в Европу», - сказал С.Куприянов.

В частности, он отметил, что японский рынок и рынок других стран АТР очень емкий и быстро развивается.

С.Куприянов напомнил, что во Владивостоке был подписан меморандум с Японией о строительстве в этом городе завода по сжижению природного газа.

«Этот проект станет важным звеном для дальнейшего развития единой системы газоснабжения России и создаст основу для увеличения поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона»,- сказал С.Куприянов.

Напомним, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд. куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).

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