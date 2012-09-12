Нефть незначительно дорожает на новостях из США и КНР

Мировые цены на нефть в среду продолжают расти на фоне надежд инвесторов на то, что стимулирование экономик крупнейших в мире потребителей нефти - США и Китая - могут поддержать рост спроса на сырье, свидетельствуют данные бирж, сообщают РИА «Новости».

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 9.51 мск выросла на 0,04 доллара, или на 0,04%, - до 97,21 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,10 доллара, или 0,09%, достигнув 115,5 доллара за баррель.

Инвесторов порадовали заявления главы госсовета Китая Вэня Цзябао о том, что в 2012 года страна сможет добиться запланированного показателя по росту ВВП - 7,5%. "Правительство Китая будет уделять огромное значение стабилизации роста экономики и сохранению преемственности и стабильности нашей политики", - заявил глава госсовета КНР.

Кроме того, участников торгов порадовали данные по дефициту внешнеторгового баланса США, который в июле увеличился на 0,1 миллиарда долларов, или 0,2%, по сравнению с пересмотренным показателем июня и составил 42 миллиарда долларов. Аналитики предполагали, что дефицит страны в отчетном месяце увеличился до 44,2 миллиарда долларов.

При этом инвесторы продолжают надеяться, что по итогам двухдневного заседания ФРС США, которое начинается в среду, 12 сентября, регулятор примет решение провести очередной раунд количественного смягчения, что поддержит экономическое развитие в стране.

В то же время инвесторы обратили внимание на данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырья на складах США за прошедшую неделю выросли на 221 тысячу баррелей. Позже в четверг станет известна аналогичная оценка Министерства энергетики США.