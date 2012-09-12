Бойко: мы договорились с трейдерами, что цена на бензин повышаться не будет

Цена на бензин в Украине должна оставаться на нынешнем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко перед заседанием Кабинета министров в среду, 12 сентября.

«Было заседание с трейдерами, посчитали все составляющие сегодняшней цены и договорились с трейдерами на заседании группы, что цена повышаться не будет», - сказал Ю.Бойко. По его словам, для этого нет оснований.

Отвечая на уточняющий вопрос, на каком уровне должна быть цена на бензин в Украине, Ю.Бойко сказал: «На сегодняшнем уровне, повышаться не будет».

В частности, по словам министра, средняя цена на бензин А-95 составляет 10,86 грн, а на дизельное топливо - 9,80 грн.

Как ранее сообщал УНИАН, экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила на вторую декаду сентября верхнюю границу ценового коридора на бензин и дизельное топливо.

Об этом УНИАН сообщила консалтинговая компания UPECO.

Согласно сообщению, верхняя граница ценового коридора на ДТ выросла на 17 коп. - до 10,35 грн за литр; на А-95 - 21 коп., до 11,41 грн за литр; А-76\\80 - 20 коп., до 10,37 грн за литр; А-92 - 20 коп., до 10,88 грн за литр

Напомним, что в последнее время цены на розничном рынке нефтепродуктов Украины в повысились на мелких сетях АЗС на 10-20 копеек вслед за скачком цен на крупных АЗС.

По состоянию на 10 сентября, в целом по Украине на бензин А-95 поднялись цены в сети WOG - на 20 коп., до 11,29 грн за литр, в сети Shell - на 10 коп. - до 11,19 грн за литр, в сети «ОККО» - на 10 коп. - до 11,29 грн за литр.

В среднем по стране на 10 сентября были следующие цены на топливо:

А-76\\80 - 10,33 грн за литр; А-92 - 10,66 грн за литр; А-95 - 10,95 грн за литр; ДТ - 9,69 грн за литр. Однако рекордсменом в росте цен оказалась сеть АЗС «Лукойл», в частности, бензин А-95 подорожал в сети на 25 коп. - до 11,30 грн за литр.