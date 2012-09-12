«Киевтрансгаз» возобновил газоснабжение ТЭЦ-6 «Киевэнерго»

Компания НАК «Нафтогаз Украины», вечером 11 сентября возобновило подачу газа на ТЭЦ-6 ПАО «Киевэнерго», сообщила пресс-служба энергокомпании.

«Это дало возможность запустить генерирующий блок около 21:40. Таким образом, подача потребителям теплоносителя нужной температуры возобновилась», - отмечают в «Киевэнерго».

Согласно сообщению, горячее водоснабжение жителей Деснянского, Оболонского, части Днепровского и Подольского районов восстановлено.

Как ранее сообщал УНИАН, Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» по поручению НАК «Нафтогаз Украины» 11 сентября в 13 часов 30 минут полностью ограничило подачу газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго».

По состоянию на 1 сентября 2012 года, долг «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» за «тепловой» газ, используемый на нужды населения, составлял 1,242 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» – 2,303 млрд грн.