ТНК-ВР ведет переговоры о продаже Лисичанского НПЗ с несколькими претендентами

Российско-британская ТНК-ВР ведет переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского нефтеперерабатывающего завода на Украине, сообщает агентство «РИА-Новости» со ссылкой на интервью исполнительного директора компании Германа Хана журналистам.

"Продажу мы активно обсуждаем, есть несколько претендентов", - сказал он.

При этом Г.Хан отказался комментировать информацию о том, что одним из претендентов на покупку Лисичанского НПЗ является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (владелец Group DF, объединяющей химические и газоснабжающие активы).

В то же время Г.Хан сказал, что возможность покупки НПЗ в Европе ТНК-ВР не рассматривает.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Луганской области ожидают, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод ("ЛИНИК", г. Лисичанск, Луганская область), который с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, сможет возобновить работу в октябре текущего года.

В начале августа луганский губернатор Владимир Пристюк заявлял, что к концу августа у Лисичанского НПЗ появится новый собственник. В июле В.Пристюк сообщил, что переговоры по покупке Лисичанского НПЗ ведет известный бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн.

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).