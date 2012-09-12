Украина примет участие в 56-й сессии МАГАТЭ

Президент Украины Виктор Янукович в среду подписал распоряжение о создании делегации Украины для участия в работе 56-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает пресс-служба президента

Согласно сообщению, 56-я сессия МАГАТЭ пройдет с 17 по 21 сентября в Вене (Австрия).

Президент Украины поручил министру иностранных дел Украины Константину Грищенко утвердить указания делегации Украины на 56-ю сессию Генеральной конференции МАГАТЭ.

Справка УНИАН. МАГАТЭ - международная организация для развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года. Штаб-квартира расположена в Вене (Международный Венский Центр).