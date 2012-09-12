«Надра Украины» и ConocoPhillips обсудили сотрудничество при добыче углеводородов

Национальная акционерная компания (НАК) «Надра Украины» и руководство Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) 11 сентября провели встречу с делегацией американской нефтегазовой компании «ConocoPhillips», сообщила пресс-служба НАК.

Основной целью встречи было обсуждение перспектив сотрудничества в сфере исследования, изучения и разработки нефтегазовых ресурсов Украины.

«По итогам встречи была достигнута договоренность о подписании ряда документов между сторонами», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

«ConocoPhillips» — американская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Хьюстоне, штат Техас.

ConocoPhillips является третьей крупнейшей компанией США по капитализации, достоверным запасам нефти и газа, и добыче, и второй по объёмам перегонки нефти. ConocoPhillips является пятой крупнейшей компанией в мире (среди негосударственных компаний) по достоверным запасам нефти и газа и четвёртой по производственным мощностям. На 2011 год доказанные запасы углеводородов составляли 8,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (биржевой тикер NYSE: COP). Почти все акции находятся в свободном обращении, крупнейшие акционеры на июль 2011 года — компании Capital Research Global Investor (4,5%), State Street Corp (4,11%), Vanguard Group (4,09%). Капитализация ConocoPhillips на июль 2011 года — 105,2 млрд долл.

Председатель и главный управляющий — Джеймс Малва. В совет директоров входит бывший первый заместитель госсекретаря США Ричард Армитедж.

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