Нефть дорожает в преддверии оглашения решения ФРС США

Мировые цены на нефть в четверг незначительно растут на ожиданиях того, что по итогам заседания ФРС США объявит о дополнительных мерах поддержки национальной экономики, рост цен на сырье сдерживают данные по запасам сырья на складах США,сообщают РИА «Новости».

Согласно данным торгов, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 9.51 мск увеличилась на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 97,05 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,03 доллара, или на 0,03%, достигнув 115,99 доллара за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 7 сентября, выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,6%, - до 359,1 миллиона баррелей. Общие запасы бензина снизились на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,6%, и составили 197,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов нефти на 2,2 миллиона баррелей, запасов горючего - на 1,5 миллиона баррелей.

"Цена на нефть не может продолжить расти на фоне слабых данных по запасам сырья. При этом удешевление нефти ограничивается ожиданиями итогов заседания ФРС, которое является большим событием для рынка", - сказал менеджер Newedge Group в Токио Кен Хасегава (Ken Hasegawa) агентству Bloomberg.