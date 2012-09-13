«ЛУКОЙЛ-Украина» вложит 100 млн долларов в развитие компании

Компания «ЛУКОЙЛ-Украина» планирует инвестировать в течение пяти лет порядка 100 млн долларов в модернизацию сети АЗС, приобретение новых станций и реконструкцию нефтебаз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг, 13 сентября, генеральный директор компании «ЛУКОЙЛ-Украина» Андрей Гаврилец.

Он отметил, что до конца 2012 года планируется реконструировать 28 автозаправочных станций, а в 2013 году – еще около 40.

Также А.Гаврилец сообщил, что на 2013 год запланировано строительство не менее 5 новых АЗС, соответствующих самым высоким требованиям современного ритейла.

«На сегодняшний день компания «ЛУКОЙЛ-Украина» входит в пятерку лидеров украинского рынка розничной торговли нефтепродуктами по объему продаж, количеству АЗС», - сказал А.Гаврилец.

Также он отметил, что на данный момент предприятие владеет 281 автозаправочной станцией по всей территории страны и 8 нефтебазами.

«На сегодняшний момент мы уже начали модернизацию и оптимизацию сети, внедрили автоматизированную систему контроля качества на всех этапах, от нефтебазы до бака клиента. В 2012 году мы планируем вложить около 16,5 млн долларов в развитие клиентоориентированного бизнеса в Украине», - сказал А.Гаврилец.

Справка УНИАН. Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) «ЛУКОЙЛ-Украина» образовано в ноябре 1999 года для создания розничной сети реализации нефтепродуктов в Украине и на данный момент входит в пятерку лидеров топливного рынка по количеству АЗС и объему розничной реализации нефтепродуктов. Компания осуществляет оптовый и розничный сбыт нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, масла, газа, битумов.

ОАО «ЛУКОЙЛ» – одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами ее деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов, нефтехимической продукции и электроэнергии.

Компания занимает 2-е место среди частных международных нефтегазовых компаний по объему доказанных резервов и 6-е по объему добычи углеродов. Уровень обеспеченности запасами является высочайшим в мире и составляет около 30 лет. География деятельности «ЛУКОЙЛ» включает 60 регионов России и более 43 зарубежных стран. В структуру компании входят 9 нефтеперерабатывающих заводов: четыре в России, а также по одному в Украине, Болгарии, Румынии, Италии и Нидерландах. Нефтехимический сектор «ЛУКОЙЛа» представлен тремя заводами, два из которых находятся в России и один в Украине, а также нефтехимическим производством на базе НПЗ в Болгарии.

Сбытовая сеть «ЛУКОЙЛ» превышает 5,1 тыс. АЗС и охватывает 46 регионов Российской Федерации, 26 стран Европы, СНГ и США.