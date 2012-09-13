«Нафтогаз» выкупил у «ФИДОБАНКа» ОВГЗ на 415,55 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» осуществила закупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «ФИДОБАНК» на сумму 415,55 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.

ОВГЗ были реализованы одним лотом, договор о покупке облигаций был заключен 10 сентября т.г. В тендере принимал участие один участник.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.