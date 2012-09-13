Цена российского газа для Украины в четвертом квартале составит 432 долл.

Средневзвешенная цена газа, закупаемого "Нафтогазом" по контакту с "Газпромом", в четвертом квартале 2012 года составит 432 доллара за тысячу кубометров, - сообщает РИА Новости с ссылкой на информацию министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.

"На четвертый квартал - 432 доллара ... Но мы будем очень сильно экономить - у нас сейчас практически не сжигается газ в электроэнергию, и эту политику продолжим дальше", - сказал Ю.Бойко.

Источник в правительстве Украины сообщал ранее, что средневзвешенная цена газа, закупаемого "Нафтогазом"по контакту с "Газпромом", в четвертом квартале 2012 года составит около 430 долларов за тысячу кубометров.

До этого глава "Нафтогаза"Евгений Бакулин прогнозировал, что средневзвешенная цена газа в четвертом квартале для Украины не превысит 417 долларов за тысячу кубометров. В первом квартале цена составляла около 416 долларов, во втором - 425 долларов, в третьем - 426 долларов.

Что касается среднегодовой цены на 2013 год, ее расчеты еще продолжаются, сообщил Бойко. "Пока мы заканчиваем расчеты... Я думаю, что до конца сентября мы закончим", - отметил министр.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между "Нафтогазом Украины"и "Газпромом" 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долларов за тысячу кубометров. В целом, учитывая последний платеж (за август), с начала года "Нафтогаз Украины"перечислил "Газпрому" 7,119 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина направила России заявку на закупку российского газа на 2013 год в объеме 24,5 млрд кубометров, заявил в комментарии журналистам Ю.Бойко. «Мы направили им заявку еще в сроки, указанные в требованиях контракта – в конце июля. И наши планы мы строим, исходя из этой заявки», - сказал он.

Ю.Бойко заявлял о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта. В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом. "Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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