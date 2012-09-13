Украина и Турция заинтересованы в развитии отношений в энергетике

Украина и Турецкая Республика заинтересованы в развитии отношений в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 сентября на заседании украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня.

В.Янукович подчеркнул, что Украина заинтересована в совместной разведке и развитии месторождений, а также хотела бы присоединиться к проекту Трансанатолийского нефтепровода.

В свою очередь, Р.Эрдоган заметил, что понимает, насколько важной является тема энергетики для Украины. «Поэтому мы хотим развивать серьезные отношения в отрасли энергетики», - сказал он.

По словам Р.Эрдогана, Турция заинтересована в проектах, связанных с транспортировкой энергоносителей, в том числе электроэнергии, строительством подземных газохранилищ на территории Турции, а также в совместной добыче углеводов.

Как сказал Р.Эрдоган, также Турция заинтересована в интеграции электросетей стран Черноморского региона для транспортировки энергии из страны в страну.

Справка УНИАН. Трансанатолийский газопровод, который будет пролегать с востока на запад Турции к границе с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". Им предусматривается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 16 млрд кубометров в год.

Ожидается, что Трансанатолийский газопровод будет введен в эксплуатацию в 2017-2018 гг.

Украина рассчитывает на участие в азербайджанско-турецком консорциуме по строительству Трансанатолийского газопровода. По словам посла Украины в Турции Сергея Корсунского, Украина рассматривает данный проект как один из альтернативных источников поставок газа в Украину.