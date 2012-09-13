Украинские специалисты ознакомятся в США с технологиями безопасной добычи газа

Украина направит в США группу специалистов для ознакомления с технологиями безопасной добычи газа, которые применяет компания Chevron на действующих месторождениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на встрече с представителями компании. «Мы хотим отправить в США группу наших специалистов, которые смогут изучить все риски на месторождениях, которые уже эксплуатируются», - сказал Н.Азаров и попросил руководство компании посодействовать в этом. В свою очередь генеральный менеджер Chevron Onshore Europe Дерек Магнесс пообещал помощь со стороны компании в организации такого визита и заверил, что украинским экспертам будет предоставлена вся необходима информация. «Компания Chevron всегда проводит добычу углеводородов таким образом, чтобы это было абсолютно безопасно, и использует технологии, которые позволяют работать безаварийно и абсолютно безопасно для окружающей среды», – отметил он. Д.Магнесс также пригласил украинских экспертов присутствовать при закладке новой скважины в октябре на территории Польши.

Как сообщал УНИАН, 16 мая т.г. компания Chevron была признана победителем тендера на заключение соглашения о разделе продукции на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области). Прогнозные ресурсы площади оцениваются в 3 триллиона кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн на этапе промышленной разработки.

Ожидается, что Сhevron начнет промышленную добычу сланцевого газа на Олесской площади в 2017 году.

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