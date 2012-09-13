«Энергорынок» выбрал «Ощадбанк» для привлечения кредитной линии на 500 млн грн

Государственное предприятие «Энергорынок» выбрала «Ощадбанк» для привлечения возобновляемой кредитной линии на 500 млн грн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта предложения «Ощадбанка» - 11 сентября. Цена акцептированного предложения составляет 94,5 млн грн (с НДС). Конечный срок подписания договора — 11 октября.

Привлеченные средства «Энергорынок» планирует направить на «осуществление расчетов с энергогенерирующими компаниями для поддержания последними 100-процентных расчетов с угольными предприятиями».

Напомним, в начале августа «Энергорынок» сообщил о привлечении у государственного «Ощадбанка» кредитов на 700 млн грн. В частности, госпредприятие привлекло две возобновляемые кредитные линии с лимитами 400 млн грн и 300 млн грн. Стоимость привлечения средств составит 61,5 млн грн и 46 млн грн для первой и второй кредитной линии соответственно.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Энергорынок» исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов Оптового рынка электрической энергии Украины.