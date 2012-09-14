Кабмин передаст на ратификацию в ВР соглашение с ФРГ о модернизации подстанций

Кабинет министров Украины 12 сентября 2012 года принял распоряжение о подаче на ратификацию Верховной Радой Украины Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германии о финансовом сотрудничестве (ассигнования 2006 и 2007 годов), проект «Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)».

Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Согласно документу, данное Соглашение было подписано сторонами еще 30 декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Украина и ФРГ подписали 30 декабря 2011 года соглашение о финансировании проекта «Повышение эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций)», в рамках которого немецкая сторона предоставит кредит в размере 65,5 млн евро на реконструкцию и модернизацию 5 высоковольтных подстанций Объединенной энергосистемы Украины (ОЭСУ).

Проект включает реконструкцию и модернизацию пяти подстанций Днепровской и Донбасской энергетических систем ОЭСУ. В частности, ПС 330 кВ «Кировская» Днепровской ЭС (Днепропетровская область), ПС 330 кВ «Днепр-Донбасс» Днепровской ЭС (Запорожская область), ПС 330 кВ «Центральная» Донбасской ЭС (Донецкая область), ПС 330 кВ «Михайловка» и ПС 220 кВ «Лисичанская» Донбасской ЭС (обе - в Луганской области).

Общая стоимость проекта составит 80,4 млн евро, в том числе: кредит правительства ФРГ - 40,5 млн евро; кредит KfW - 25 млн евро, а также софинансирование украинской стороны от НЭК «Укрэнерго» - 13,1 млн евро.