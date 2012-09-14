Украина кроме консорциума по управлению ГТС рассматривает и другие пути

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина в вопросе эксплуатации своей газотранспортной системы рассматривает и другие пути, кроме создания консорциума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на 9-й Ялтинской ежегодной встрече.

«Мы также рассматриваем и другие пути совместной с нашими партнерами эксплуатации ГТС, учитывая растущие потребности стран Европейского Союза в природном газе», - сказал Президент.

В то же время В.Янукович подчеркнул, что для Украины остается приоритетом создание совместно с Россией и другими партнерами консорциума по эксплуатации, модернизации и развитию украинской газотранспортной системы.

О консорциуме он стал говорить в контексте развития отношений Украины и Турции в энергетической сфере.

Президент подчеркнул, что у Украины и Турции есть хорошие перспективы сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности в регионе.

«Повестка дня по этому вопросу может быть очень широкой. Во-первых, это объединение усилий в проектах развития и модернизации систем транзита энергоносителей. Сегодня это важный вопрос не только для Украины и Турции, но и для всех стран региона», - подчеркнул В.Янукович.

Напомним, 15 мая т.г. Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы. В ЕС заявляют, что они открыты для идей трехстороннего консорциума по ГТС.

13 сентября в Киеве состоялось Второе заседание украинско-турецкого Стратегического Совета высокого уровня под председательством Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В. Янукович и Р. Эрдоган дали поручение министрам экономики двух стран рассмотреть предложение Украины, чтобы Турция приняла участие в строительстве LNG-терминала (терминала по приему сжиженного газа) на территории Украины, и аналогичное предложение Турции относительно строительства LNG-терминала на ее территории.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.