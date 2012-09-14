За неделю бензин подорожал в среднем на 8 коп.

С 10 по 14 сентября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты выросли на 7-10 коп.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», на 14 сентября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты выросли:

на бензин А-80 – до 10,42 грн с 10,33 грн за литр;

на бензин А-92 – до 10,75 грн с 10,66 грн за литр;

на бензин А-95 – до 11,05 грн с 10,95 грн за литр;

на дизельное топливо – до 9,77 грн с 9,69 за литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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