Беларусь рассчитывает в 2013 году импортировать 23 млрд кубометров газа

Минск. Беларусь рассчитывает в 2013 году импортировать 23 миллиарда кубометров природного газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил в пятницу, 14 сентября, на пресс-конференции премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

«В соответствии с договоренностями с российской стороной внутренний рынок у нас полностью обеспечивается беспошлинно нефтью, мы договорились на 23 млрд куб. м газа», - отметил М.Мясникович.

Он также сказал, что ожидается увеличение транзита через территорию республики.

«И эти страхи, что продали «Белтрансгаз», и завтра труба будет пустая - напрасны. Мы перекачиваем сегодня газа больше, чем это было в 2011 году или 2010 году. Таким образом, экономика достаточно эффективна, и хорошие проекты впереди. Это удачный пример серьезной интеграции. Это и к вопросу, что приватизировать, а что нет. Главное, чтобы были доверительные, партнерские отношения», - подчеркнул М.Мясникович.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце ноября 2011 года «Газпром» купил 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд долларов, доведя свою долю в предприятии до 100%. При этом компания «Белтрансгаз» была переименована в «Газпром трансгаз Беларусь». Взамен Беларусь получила скидку на газ в текущем году и подписала контракт на поставки газа в 2012-2014 годах. Среднегодовая цена газа в 2012 году составляет для Беларуси 165,6 долл. за тысячу кубометров.