Партнеры Национального проекта “LNG терминал” обсудили план действий на последующие месяцы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, в субботу, 15 сентября, на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) состоялась первая координационная встреча партнеров Национального проекта «LNG терминал».

Во встрече приняли участие руководители 7 ведущих мировых компаний, среди которых лидеры рынка в сфере управления LNG терминалами, поставщики сжиженного природного газа, инвестиционные фонды и юридические компании (Excelerate Energy, Enagas, Gas Natural Europe, Оpiser, Lazard freres, Baker Botts, Conlan & Associates).

Встреча проводилась при участии министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко и председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

«Агентство на сегодняшний день решило большинство технических вопросов и вопросов, которые находятся в компетенции правительства Украины для реализации Национального проекта “LNG терминал”. Теперь мы собрались, чтобы перевести проект на практическую стадию его реализации», – сообщил Ю.Бойко.

«Во время встречи обсуждались вопросы распределения ролей между потенциальными участниками консорциума и совместный план действий на последующие месяцы», – отметил В.Каськив.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительства терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.