В Госдуме говорят, что затея с «Южным потоком» бесперспективная

Москва. Позиция Болгарии по «Южному потоку» показывает, что России выгоднее отказаться от этого проекта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в понедельник на пресс-конференции в Москве сказал глава комитета Госдумы по энергетике Иван Грачев.

«Моя точка зрения всегда отличалась от официальной. Я всегда считал, что эта затея (строительство «Южного потока» - УНИАН) бесперспективная. Основной аргумент такой – упрется «Южный поток» в страны, которые ничуть не лучше и не хуже Украины с точки зрения собственных денег и интересов», - сказал И.Грачев.

По его словам, заявления руководства Болгарии о возможном входе из проекта как раз и является таким примером.

«Болгария ведет себя точно так же, как Украина», - сказал он.

И.Грачев подчеркнул, что более разумным было бы договориться России, Украине и Европе использовать действующую украинскую ГТС.

«ГТС Украины починить легко и весь необходимый объема газа с учетом «Северного потока» можно отправить через Украину», - сказал он.

Глава думского комитета уверен, что сторонам до конца года надо попытаться найти компромисс и выйти на соглашение по использованию украинских труб. Тогда тема «Южного потока» станет неактуальной.

«Если не удастся договориться, значит влепят 40 млрд в этот проект», - сказал И.Грачев.

Российский экономист Михаил Хазин подчеркнул, что цена газа должна быть очень высокой, чтобы окупить «Южный поток».

Кроме этого М.Хазин считает, что главная задача Европы и США - не пустить Украину в Таможенный союз.

«Если Украина попадает в Таможенный союз, то проблем с обходными трубами нет вообще. Причем при этом решаются и вопросы низких цен на газ для украинцев», - сказал он.

Сегодня газета "Коммерсант-Украина" сообщила, что Болгария угрожает "Газпрому" отказом от строительства «Южного потока».

В пятницу премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария может отказаться от планов по строительству газопровода South Stream, если Россия будет и дальше настаивать на требовании выплатить 1 млрд евро компенсации за отказ строительства атомной электростанции в этой стране.

Справка УНИАН: В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.