Экспорт электроэнергии за восемь месяцев увеличился на 69,4%

Украина в январе-августе 2012 года увеличила экспорт электроэнергии до 6,165 млрд кВт/ч, что на 69,4% превышает показатель аналогичного периода 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, наибольшая часть экспорта приходится на Беларусь — 2,536 млрд кВт/ч (41,1% от общего экспорта), далее идут Венгрия — 2,226 млрд кВт/ч (36,1% от общего экспорта), Польша — 0,647 млрд кВт/ч (10,5% от общего экспорта) и Молдова — 0,558 млрд кВт/ч (9,1% от общего экспорта).

Минэнергоугля сообщает, что в августе 2012 года на экспорт было передано 0,845 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 49,2% больше аналогичного периода 2011 года.

Экспорт электроэнергии на территорию Российской Федерации не осуществлялся.

Как сообщал УНИАН, в августе ДТЭК выкупил 500 МВт сечения на Россию для экспорта электроэнергии в сентябре.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. «Укрэнерго» является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.