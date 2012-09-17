«Киевэнерго» уменьшило долг перед «Нафтогазом» на 669 млн грн
Компания «Киевэнерго» уменьшила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный природный газ для производства тепловой энергии для нужд населения на 669,2 млн грн — до 593 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Согласно сообщению, компания перечислила данные средства 14 сентября 2012 года.
Как отмечается в сообщении, эти средства являются частью полученной «Киевэнерго» компенсации разницы между действующими тарифами на тепловую энергию для нужд населения в Киеве и себестоимостью ее производства.
«Средства поступили на счет компании от Киевской городской государственной администрации 14 сентября. КГГА в свою очередь получила их в виде субвенции из государственного бюджета для погашения разницы в тарифах согласно постановлению Кабинета министров Украины №517 от 11.06.2012 г.», - сказано в сообщении.
Таким образом, с учетом этой компенсации, задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» уменьшилась до 1,629 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» по поручению НАК «Нафтогаз Украины» 11 сентября в 13 часов 30 минут полностью ограничило подачу газа на ТЭЦ-6 «Киевэнерго».
По состоянию на 1 сентября 2012 года долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» за «тепловой» газ, используемый на нужды населения, составлял 1,242 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» – 2,303 млрд грн.
В частности, компания отмечала, что сможет погасить оставшуюся часть долга только после получения из бюджета предусмотренной компенсации.
В июле-августе 2012 года «Киевэнерго» перечислило «Нафтогазу» 1,336 млрд грн за газ, потребленный на производство тепловой энергии для нужд населения. Эти средства были получены компанией в качестве компенсации разницы в тарифах.
Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.
ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.