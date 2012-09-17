ЕС не боится перебоев с поставками газа в связи с делом "Газпрома"

Москва. Евросоюзу не грозит приостановка поставок российского газа из-за антимонопольного расследования в отношении деятельности "Газпрома" на территории ЕС, считает еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

"Мы не видим каких-либо прямых рисков безопасности поставок - ни для нефти, ни для угля, ни для газа. Я думаю, что все стороны будут уважать контрактные обязательства", - сообщил журналистам, находящийся в Никосии Г.Эттингер, слова которого цитирует агентство РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

"Мы провели интенсивные двусторонние переговоры. Несколько вопросов остаются спорными. Но я надеюсь на профессионализм обеих сторон настолько, что считаю, ответы на спорные вопросы могут быть найдены. Я верю в возможность найти компромиссы", - сказал еврокомиссар по энергетике.

Европейская комиссия 4 сентября объявила о начале антимонопольного расследования в отношении ОАО "Газпром" по трем возможным случаям нарушения конкуренции на европейском внутреннем рынке энергии. Во-первых, "Газпром", предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, "Газпром" мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть, говорилось в сообщении ЕК.

В настоящее время "Газпром" является вертикально-интегрированной компанией, занимающейся и добычей газа, и его транспортировкой, и реализацией, включая розницу. При этом, например, в Евросоюзе власти решили разделить бизнес по добыче и транспортировке газа - соответствующее требование содержится в так называемом третьем антимонопольном пакете.

Со своей стороны "Газпром" ранее заявлял, что соблюдает правила тех стран, с которыми работает, и надеется на объективность антимонопольного расследования Еврокомиссии. При этом газовый холдинг отметил, что рассчитывает на принятие во внимание того факта, что ОАО "Газпром", учрежденное за пределами юрисдикции ЕС, является компанией, наделенной в соответствии с российским законодательством публично значимыми функциями и статусом стратегической организации, контролируемой государством.

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