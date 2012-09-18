Нефть во вторник дорожает после резкого падения цен накануне

Мировые цены на нефть растут во вторник на коррекции после резкого снижения более чем на 3% в понедельник, связанного с появившимися на рынке слухами относительно "распечатывания" США своих стратегических запасов, сообщает РИА "Новости".

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 08.28 мск повысилась на 0,43 доллара, или на 0,45%, - до 97,05 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,37 доллара, или на 0,33%, достигнув 114,16 доллара за баррель.

Рост цен связан также с сохраняющимися опасениями относительно перебоев поставок сырья из-за роста напряженности на Ближнем Востоке и Северной Африке, связанного со скандальным фильмом "Невиновность мусульман", вызвавшим массовые протесты в ряде стран региона.