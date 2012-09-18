На Запорожской АЭС объяснили причину аварийного отключения энергоблока №4

Специалисты Запорожской атомной станции установили, что причиной аварийного отключения энергоблока №4 Запорожской АЭС, которое произошло 17 сентября, стала неисправность опорного изолятора токопровода генератора.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, «причина срабатывания защиты – неисправность опорного изолятора токопровода генератора 24 кВ»

По данным информцентра Запорожской атомной станции, на данный момент неисправность устранена, на блоке идут пусковые операции. Планируемое время включения в сеть – 16.00 18 сентября.

На станции также заверили, что к изменению радиационного фона, как на промплощадке ЗАЭС, так и вокруг атомной станции, внеплановое отключение не привело.

«Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС», - сообщили в информационном центре ЗАЭС.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в 07.38 на Запорожской атомной станции (г. Энергодар Запорожской обл.) действием защиты был отключен от энергосистемы энергоблок №4.

Справка УНИАН, Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. ЗАЭС вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.