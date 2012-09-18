ВР ратифицировала соглашение с ЕБРР о 200 млн евро кредита для модернизации ГЭС

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Кредитного соглашения (Проект «Реабилитация гидроэлектростанций») между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовал 271 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашением предусмотрено предоставление Украине кредита в сумме 200 млн евро для модернизации гидромеханического и электромеханического оборудования до 39 гидроагрегатов гидроэлектростанций на девяти гидроэлектростанциях и гидроаккумулирующих электростанциях публичного акционерного общества «Укргидроэнерго».

Справка УНИАН. 22 июня 2011 года Кабмин распоряжением №581-р одобрил привлечение «Укргидроэнерго» кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций.

Кроме того, в начале сентября 2012 года Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) парафировали кредитное соглашение на 200 млн евро в рамках реализации проекта реабилитации гидроэлектростанций (ГЭС) ПАО «Укргидроэнерго».

Таким образом, на проект реабилитации гидромеханического и электромеханического оборудования «Укргидроэнерго» ЕБРР и ЕИБ суммарно предоставят 400 млн евро.

По итогам реализации проекта обновления оборудования электростанций «Укргидроэнерго» установленная мощность ее ГЭС и ГАЭС увеличится на 10%. Кроме максимального использования производственных мощностей также будет повышена надежность и эффективность работы станций, будет достигнут более высокий уровень безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и улучшена экологическая ситуация в районе бассейна Днепра.

ПАО «Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины», которой владеет государство.