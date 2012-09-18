Производство электроэнергии в Украине за 8 месяцев выросло на 3,7%

Производство электроэнергии в Украине в январе-августе 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 3,7% - до 131,4 млрд кВт/ч, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии находится на уровне 45%, за 8 месяцев 2012 года увеличили производство электроэнергии на 1,64% - до 58,8 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 7%, до 59,5 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции сократили объем генерации на 9,4%, до 7,5 млрд кВт/ч.

В августе общий объем производства электроэнергии в стране сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6% - до 15,4 млрд кВт/ч. По сравнению с августом 2011 года объем генерации в прошлом месяце вырос на 3,5%.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.