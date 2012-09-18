Украина в августе увеличила потребление угля до 6,175 млн тонн

Потребление угля в Украине в августе 2012 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,2% - до 6,175 млн тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, потребление угля в августе 2012 года по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 2,2%.

Как сообщал УНИАН, добыча угля в августе выросла до 6,556 млн тонн с 6,524 млн тонн в августе 2011 года.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины надеется в 2013 году приступить к реализации программы по замещению использования природного газа углем.

13 июля 2012 года Минэнергоугля и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долл.

31 июля Верховная Рада приняла закон, которым предоставляются государственные гарантии по этой кредитной линии.

В последние два года Украина декларирует планы относительно перехода на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

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