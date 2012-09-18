Переработка сырья на украинских НПЗ в августе сократилась на 55,8%

Переработка сырья на украинских нефтеперерабатывающих заводах в августе сократилась по сравнению с августом 2011 года на 55,8% - до 334 тыс. тонн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, использование сырой нефти и газоконденсата отечественными предприятиями в августе по отношению к прошлому месяцу текущего года сократилось на 1%.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) совместно с государственным Шебелинским ГПЗ в январе-июле 2012 года сократили объем переработки нефтяного сырья до 2,984 млн тонн, что на 44,6% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

В июле 2012 года объем переработки нефтяного сырья упал по сравнению с июлем 2011 года на 61,3% - до 316,9 тыс. тонн.

Поставки нефти на НПЗ страны за семь месяцев текущего года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 41,2% - до 2,763 млн тонн. В том числе поставки импортной нефти упали на 66,6% - до 1 164,4 тыс. тонн.

Производство бензина в стране в январе-июле 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 36,3% - до 1 091,4 тыс. тонн, производство дизельного топлива упало на 44,7% - до 880,3 тыс. тонн, а мазута - на 57,7%, до 526,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойко: мы договорились с трейдерами, что цена на бензин повышаться не будет