Нефть дорожает на новостях от Центробанка Японии

Мировые цены на нефть увеличиваются в среду на новостях о решении Банка Японии предпринять меры экономического стимулирования путем увеличения программы выкупа активов, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА «Новости».

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к 09.18 мск повысилась на 0,61 доллара, или на 0,64% - до 95,90 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,48 доллара, или на 0,43%, достигнув 112,51 доллара за баррель.

Японский регулятор направит на приобретение гособлигаций на 10 триллионов иен больше, чем планировалось ранее, увеличив, таким образом, общий объем программы до 80 триллионов иен, а сроки ее реализации были продлены до конца 2013 года.

"Все Центробанки смягчают монетарный курс. Это позитивно для экономического роста, а значит - и для спроса на энергоресурсы", - заявил стратег Societe Generale в Гонконге Джереми Фризен (Jeremy Friesen), цитируемый агентством Bloomberg.

Сдеживают рост стоимости "черного золота"данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья на оптовых складах США выросли за неделю, завершившуюся 14 сентября, на 2,4 миллиона баррелей, а запасы горючего - на 135 тысяч баррелей. В то же время запасы дистиллятов сократились на 1,1 миллиона баррелей.