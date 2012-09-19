Запорожская АЭС подключила четвертый энергоблок к энергосети

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосистеме Украины 18 сентября в 18 часов 57 минут после устранения неисправности опорного изолятора токопровода генератора 24 кВ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Как сообщал УНИАН, на Запорожской атомной электростанции 17 сентября в 7 часов 38 минут был внепланово отключен от энергосети четвертый блок для устранения неисправностей.

Специалистами Запорожской атомной станции было установлено, что причиной аварийного отключения энергоблока №4 Запорожской АЭС стала неисправность опорного изолятора токопровода генератора 24 кВ.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок ЗАЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., шестой – в 1995 г.