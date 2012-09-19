Российский эксперт: «Газпром» уличили в нарушении антимонопольного законодательства ЕС

Москва. «Газпром» уличили в нарушении антимонопольного законодательства Европы при продаже газа в Болгарии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании «RusEnergy» Михаил Крутихин.

«Принцип очень простой – монополия это плохо, рынок должен действовать в интересах потребителей, и для этого важно наличие конкуренции. «Газпром» не просто обвиняют, а уже уличили в отсутствии такой конкуренции», - сказал М.Крутихин.

«Давайте вспомним: две компании, находившиеся в списке обысканных год назад – «Овергаз» и «Газпром Германия» – эти два посредника получали от «Газпрома» газ по одной цене, а затем вдвое дороже реализовывали его на болгарском рынке. Эти компании - дочерние предприятия «Газпрома». Налицо, в данном случае, монопольный сговор и использование посредника в нечестных целях», - заявил он.

По его словам, сейчас вопрос только в том, какое наказание Еврокомиссия придумает за подобные «фокусы».

«Мы видели, что антимонопольное законодательство работало в случае с «Майкрософт» и других гигантов. Возникает вопрос, почему оно не должно работать в отношении Газпрома?», - заявил эксперт.

Он отметил, что европейцы хотят создать, в первую очередь, конкурентную обстановку, хотя это не означает, что цены на газ в Европе значительно снизятся.

«Если будет конкуренция, то у потребителя будет возможность выбирать у кого покупать газ, а это приведет к формированию более или менее разумной цены», - сказал он.

По его мнению, по настоящему справедливая цена в Европе будет определяться только тогда, когда появится рынок газа. Сейчас реализация газа через так называемые хабы и региональные биржи занимает не более 30% газовой торговли в Европе. С распространением поставок сжиженного природного газа эта доля будет увеличиваться и поставщикам, вроде «Газпрома», Норвегии и Алжира, которые поставляют газ по долгосрочным контрактам, придется часть этих контрактов переводить на рыночную основу.

При этом М.Крутихин считает, что долгосрочные контракты останутся, поскольку они выгодны и потребителю, и поставщику, но, скорее всего, строгие нормы определения цены будут пересмотрены в сторону смягчения.

«Контракты станут более гибкими, возможно, больше привязанные к спотовым рынкам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2011 года по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.

4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.