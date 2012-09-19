Проверка Еврокомиссией соглашений по «Южному потоку» может поставить под удар этот проект

Москва. Проверка Европейской комиссией соглашений по «Южному потоку» может поставить под удар этот проект.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил партнер и аналитик консалтинговой компании «RusEnergy» Михаил Крутихин.

«Проталкивая свой проект «Южный поток», российской стороной соглашения подписывались с отдельными компаниями и на межгосударственном уровне , но не в рамках Евросоюза, несмотря на то, что этот проект трансграничный», - сказал М.Крутихин.

Он подчеркнул, что эти соглашения являются объектами пристального внимания Еврокомиссии, поскольку они в ряде случаев нарушают европейские правила и принцип либерализации рынка.

«Болгарию уже не раз предупреждали, что ее межправительственное соглашение с «Газпромом» противоречит принципам Еврокомиссии. Проверка этих соглашений может поставить под удар проект «Южный поток» как минимум», - сказал М.Крутихин.

Он сообщил, что еще два года назад, когда было подписано первое соглашение по «Южному потоку», Еврокомиссия прислала протест в Софию по поводу того, что по условиям подписанного соглашения болгарский участок газопровода отводился исключительно для российского газа, без допуска туда третьих сторон.

По его словам, тогда болгары скрыли этот протест от общественности, и только через два года выяснилось, что он существовал.

«Тогда в Болгарии были подписаны новые аналогичные соглашения с российской стороной. После этого протесты стали гласными, и сейчас Болгария серьезно рискует стать первой мишенью такого общеевропейского расследования и выявления того, что соглашение не соответствует европейским правилам», - сказал М.Крутихин.

По его словам, в таком случае «Газпром» и российское руководство не сможет придерживаться принципа «разделяй и властвуй».

Как сообщал УНИАН, в целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект «Южный поток» в обход территории Украины. Проектная производительность морского участка газопровода составит 63 млрд куб. м в год. Строительство «Южного потока» планируется начать в декабре 2012 года. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

16 сентября 2011 года состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG по реализации морского участка проекта. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI - 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF - по 15%.