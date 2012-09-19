ЕБРР выделит 48,8 млн евро на вторую очередь «Ветропарка Новоазовского»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о выделении кредита ООО "Ветряной парк Новоазовский" в размере 48,8 млн евро на строительство второй очереди ветроэлектростанции в Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон Усов.

На реализацию проекта ЕБРР напрямую может выделить 33,3 млн евро и 15,5 млн евро через Фонд чистых технологий (Clean Technology Fund), управляемый банком.

Как сообщал УНИАН, вторая очередь парка суммарной установленной мощностью 32,5 МВт будет включать 13 установок Fuhrlander единичной мощностью 2,5 МВт.

По состоянию на апрель 2012 года "Ветряной парк "Новоазовский" ввел в эксплуатацию 23 ветрогенераторов, а мощность ветроэлектростанции составляет 57,5 МВт.

ООО "Ветряной парк "Новоазовский" реализует проект строительства ветряной электростанции общей проектной мощностью 107,5 МВт.

Компании "Ветряной парк "Новоазовский", "Ветряной парк "Очаковский" и "Ветряной парк Березанский" (две последних - Николаевская обл.) действуют в рамках инвестиционного проекта "Ветряные парки Украины", разработанного одноименным ООО.