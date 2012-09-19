Россия намерена забрать у Болгарии ГЭС за отказ строить АЭС "Белене"

Москва. Российская госкорпорация "Росатом" может забрать ГЭС и электросети у Национальной электрической компании Болгарии (НЭК) в качестве компенсации за отказ болгарской стороны от строительства АЭС "Белене".

Об этом в номере от 19 сентября пишет газета "Коммерсантъ" во ссылкой на неназванные источники.

«Источник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что в качестве компенсации за отказ от строительства АЭС "Белене" "Росатом" готов рассмотреть активы НЭК, выступавшей заказчиком станции. По мнению источника, в случае положительного решения по иску на 1 млрд евро, поданному "Атомстройэкспортом" в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже, НЭК может обанкротиться. Источник в "Росатоме" подтвердил, что возможность обратить взыскание на активы НЭК рассматривается, хотя пока она "умозрительная". Рассмотрение иска в парижском суде может занять не менее года», - сообщает газета.

НЭК входит в состав Болгарского энергетического холдинга, который объединяет почти все крупные энергоактивы в Болгарии. НЭК владеет гидростанциями общей мощностью 2,7 гигаватт, а также электросетями и энергосбытовыми компаниями. В 2011 году выручка НЭК составила 3,1 миллиарда болгарских левов (около 1,6 млрд. евро), а прибыль - 68,6 миллиона левов. Общая стоимость активов НЭК оценивается в 6,3 млрд. левов.

Россия и Болгария договорились о строительстве АЭС "Белене" в 2006 году. Начало проекта не раз откладывалось, а в марте 2012 года болгарские власти официально объявили об отказе от проекта. При этом еще в 2011 году "Атомстройэкспорт" подал иск к НЭК, потребовав возместить российской стороне 58 млн. евро. Однако в сентябре текущего года сумма требований к НЭК была увеличена до миллиарда евро, поскольку, как пояснили в "Атомстройэкспорте", НЭК продолжает отказываться от возмещения затрат и убытков по проекту.

Вскоре после того, как стало известно об увеличении суммы иска к НЭК, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна может ужесточить свою позицию по совместному с Россией проекту сооружения газопровода "Южный поток".

Как сообщал УНИАН, Болгария на прошлой неделе заявила, что может отказаться от планов по строительству газопровода South Stream, если Россия будет и дальше настаивать на требовании выплатить 1 млрд евро компенсации за отказ строительства атомной электростанции в этой стране.