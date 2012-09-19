Украинский суд обязал Кабмин выплатить России около 390 млн долл. долга ЕЭСУ

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину по долгу корпорации "Единые энергетические системы Украины", и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн 26 копеек (около 390 млн долл.).

Соответствующее решение суд огласил сегодня (суд удовлетворил иск практически в полном объеме, постановив взыскать сумму всего на 126 тыс. грн. меньше, чем требовал истец - УНИАН).

"Суд решил иск удовлетворить частично. Исковое требование Минобороны РФ к Кабинету министров Украины, Госказначеству Украины в части взыскания 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 гривен 26 копеек удовлетворить. А в остальных исковых требованиях отказать. Взыскать из госбюджета Украины путем бесспорного списания государственной казначейской службой Украины с любого счета, выявленного во время выполнения решения суда в пользу Минобороны РФ задолженность 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 гривен 26 копеек. А также судебный сбор в сумме 61 тыс. 862 грн 74 копейки", - зачитал решение судья Анатолий Ивченко.

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

Официальный курс на 19 сентября - 7,99 грн/1 долл.

Как сообщалось, Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, помимо Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Защищает интересы Украины в суде Министерство юстиции. Минюст намерен доказывать в суде, что предоставленные Украиной правительственные гарантии не были оформлены должным образом, и можно говорить лишь о задекларированной готовности Кабинета министров Украины способствовать погашению указанного долга.

В процессе защиты интересов государства Минюст будет также придерживаться правовой позиции, что долги субъектов предпринимательской деятельности должны погашаться самими субъектами, их основателями или руководителями, действия которых привели к созданию долга.

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