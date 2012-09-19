ТНК-ВР переназначила топ-менеджмент в Украине

Российско-британская ТНК-ВР назначила руководителей ключевых направлений в Украине, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, на данный момент управленческая структура ТНК-ВР в Украине представлена четырьмя основными направлениями: Представительский офис, Маркетинг, B2B, Переработка, - которые выведены в непосредственное подчинение головному офису в Москве.

С начала сентября 2012 г. основным юридическим лицом Представительского офиса является Предприятие с иностранными инвестициями «ТНК-Украина».

«Владимир Жмак, ранее занимавший должность Президента/Главного управляющего директора ООО «ТНК-ВР Коммерс», продолжит возглавлять Представительский офис в качестве Президента ПИИ «ТНК-Украина», - сказано в сообщении.

Как отмечает пресс-служба компании, среди основных задач Представительства - оказание поддержки всем существующим направлениям и развитие новых направлений бизнеса, а также управление репутацией ТНК-ВР в Украине.

Направление Маркетинга, включающее в себя функции управления брендами, маркетингом, розничной сетью, продажами топливных карточек, управление нефтебазами и логистикой, в ближайшее время будет осуществляться обществом с ограниченной ответственностью «Восток».

«Александр Куркин, занимавший должность Вице-президента по маркетингу ООО «ТНК-ВР Коммерс», продолжит возглавлять направление Маркетинга в Украине в должности Главного управляющего директора ООО «Восток», - говорится в сообщении.

Геннадий Ладыженский возглавил направление В2В и руководит данным направлением в должности Генерального директора ООО «ТНК-Индастриз Украина». Г. Ладыженский отвечает за развитие продаж авиатоплива, крупно- и мелкооптовые продажи, реализацию нишевых и светлых нефтепродуктов, продажи индустриальным клиентам.

Исполнять обязанности Генерального директора Лисичанского НПЗ продолжает Александр Яковлев, ранее занимавший должность Директора по производству/Главного инженера завода.

Как сообщал УНИАН, компания ТНК-ВР в 2013 году намерена удвоить продажи сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине.

В октябре 2012 года ТНК-ВР планирует ввести в эксплуатацию первую собственную газонакопительную станцию (ГНС) с целью развития продаж и контроля качества топлива для корпоративных клиентов.

ТНК-BP также планирует арендовать газонаполнительные станции, которые обеспечат компании качественный комплекс услуг по перевалке СУГ. Осуществлять поставки СУГ планируется с нефтеперерабатывающих заводов в Оренбурге, Рязани, с "Ярославнефтеоргсинтеза", а также Мозырского НПЗ в Беларуси.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов британской компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

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