Хорошковский намекает, что Кабмин может обжаловать решение суда по долгам ЕЭСУ

Первый вице-премьер министр Украины Валерий Хорошковский отказался комментировать сегодняшнее решение Хозяйственного суда Киева, который частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге для прессы он отметил, что был на заседании Совета регионов и поэтому не знаком с этим решением, что не позволяет давать ему комментарии по этому поводу.

В то же время на вопрос, есть ли в стране средства на обеспечение подобных исков, В.Хорошковский отметил, что это лишь решение первой инстанции, "мы будем с ним работать".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации "Единые энергетические системы Украины" и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн. 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн долл.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.