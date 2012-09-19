ДТЭК вложит 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, модернизация пройдет на всех девяти ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

«Реконструкция предусматривает практически полную замену оборудования, т.е. строительство новых энергоблоков на месте старых», - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, при техническом переоснащении используются новейшие технологии, соответствующие требованиям Директив Энергосообщества, в том числе, по снижению выбросов (диоксиды серы и азота, пыль).

«В частности, начиная с 2012 года, все энергоблоки проходят замену электрофильтров, что позволяет снизить выбросы пыли до европейских стандартов – менее 0,05 г/нм куб.», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.