«Укрэнерго» начала строить линии 750 кВ «Ривненская АЭС – ПС Киевская»

Госкомпания «Укрэнерго» 19 сентября приступила к строительству линии электропередач 750 кВ по направлению «Ривненская АЭС – подстанция Киевская».

Как передает корреспондент УНИАН, торжественный старт строительству дал Президент Украины Виктор Янукович в центральной диспетчерской «Укрэнерго».

Общая стоимость проекта оценивается в 415 млн евро, из которых 300 млн евро были привлечены «Укрэнерго» у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Общая протяженность линии составит 353 км. Ее строительство планируется завершить к концу 2014 года.

На торжественном запуске строительства глава государства отметил, что данное строительство даст толчок развитию таких крупных городов, как Одесса и Киев.

«Создание проекта строительства линий электропередач, обеспечивающих перетоки электроэнергии с атомных электростанций Хмельницкой и Ривненской, - это задача, выполнение которой мы должны завершить уже в 2014 году», - подчеркнул В. Янукович.

«Мы хорошо понимаем, что без решения этой задачи мы фактически оставляем заблокированными два энергоблока», - сказал Президент.

Также он отметил, что строительство этих линий электропередач решает эту проблему в полном объеме на западе Украины и частично улучшает ситуацию на востоке – в Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года НЭК «Укрэнерго» и компании Kalpataru (Индия) подписали контракт «Строительство ЛЭП 750 кВ Ривненская АЭС – «ПС Киевская» стоимостью 129,6 млн евро.

Контракт будет реализовываться в рамках общего проекта ЕБРР и ЕИБ «Строительство воздушной линии 750 кВ «Ривненская АЭС – ПС Киевская».

Справка УНИАН. В 2004 году в Украине было введено в эксплуатацию два энергоблока мощностью по 1000 МВт на Ривненской и Хмельницкой АЭС - это привело к концентрации в западном регионе более 5000 МВт генерирующих мощностей. Имеющиеся линии электропередач имеют ограниченную пропускную способность, что приводит к «запиранию» мощности АЭС западного региона.

Проект строительства «Линия электропередачи 750 кВ Ривненская АЭС - подстанция «Киевская» осуществляется с целью максимального использования установленной мощности Ривненской и Хмельницкой АЭС, повышение стабильности электроснабжения потребителей центральной части объединенной энергосистемы Украины (в том числе Киевского энергетического узла), вынесение сети 750 кВ из загрязненной зоны ЧАЭС.

Заказчик проекта - государственное предприятие НЭК «Укрэнерго», его общая стоимость - 400 млн евро (300 млн - кредиты ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, 100 млн - собственные средства НЭК «Укрэнерго»).

Общая протяженность линии «Ривненская АЭС - ПХ «Киевская» составит 353 километра. Линии электропередач пройдут по территории Ривненской, Житомирской и Киевской областей.

Ввод ее в эксплуатацию запланирован на 2014 год.

Ожидается, что ежегодный экономический эффект от улучшения передачи электроэнергии из западных областей в центральный регион благодаря реализации проекта строительства воздушной линии 750 кВ «РАЭС -«Киевская» составит около 900 млн гривен.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.