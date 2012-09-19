Пинзеник называет «нонсенсом» признание долга корпорации ЕЭСУ государственным

Признание коммерческого долга корпорации ЕЭСУ государственным является нонсенсом и опасным прецедентом.

Об этом сказал экс-министр финансов Виктор Пинзеник, комментируя сегодняшнее решение суда относительно долга корпорации "Единые энергетические системы Украины", сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Украинское законодательство, как и во всем мире, разграничивает ответственность государства и предприятий – государство не отвечает по обязательствам предприятий, а предприятия не отвечают по обязательствам государства», - отметил экономист.

Экс-министр заметил, что коммерческий долг может стать государственным лишь в случае, если он прошел определенную законодательством процедуру получения гарантии, а сам факт вступления гарантий в силу связывается с невыполнением должником своих обязательств. По этим причинам при оценке долга любой страны в мире к прямому государственному долгу (долгу институтов государства) всегда добавляют гарантированный долг (коммерческий долг, по которому выдана гарантия правительства). Потому что последний – это потенциальный государственный долг, объяснил В.Пинзеник.

По его словам, на сегодняшний день (имеющиеся на 01.08.2012 г.) прямой и гарантированный долг - 497 млрд грн. Состав этого долга известен. Перечень долгов и должников ведет Министерство финансов. «В этом перечне никогда не было задолженности ЕЭСУ», - заметил экс-министр. «Если бы этот долг был гарантированным, то невыполнение должником своих обязательств привело бы к автоматическому вступлению в силу государственной гарантии, а невыполнение обязательств государством уже давно имело бы своим последствием дефолт», - подчеркнул В.Пинзеник.

«Я не вижу оснований для того, чтобы за долги коммерческой структуры отвечал бюджет, то есть украинский учитель, врач, пенсионер, военный», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации "Единые энергетические системы Украины" и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляция. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона потребовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует как третье лицо на стороне ответчика.

Между тем, Киевский райсуд Харькова рассматривает дело об обвинении экс-премьера, лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко убытков в размере 19,5 млн грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело против Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.